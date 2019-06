Paranoia Happiness is Mandatory Anteprima dall’E3 2019

Paranoia Happines is Mandatory | Con l’annuncio di progetti quali Watch Dogs: Legion, l’idea di un futuro distopico si sta facendo sempre più reale, vicina e, anzi, con il nuovo videogioco di Ubisoft ci si è legati a un evento reale – ossia il processo della Brexit – per narrare una rivoluzione fuori dal comune; una rivalsa dell’uomo nei confronti della dittatura e di ogni potere forte, anche nell’era moderna. Nel caso di un altro titolo che abbiamo avuto modo di testare nella Convention Center dell’E3 2019, tuttavia, le prospettive si sono allontanate per darci la visione di un gioco da tavolo. Durante la nostra esplorazione in quel di Bigben Interactive, infatti, ci siamo seduti per osservare direttamente una demo di Paranoia Happiness is Mandatory.

Il Grande Fratello ci osserva, anche in Paranoia.

Per capire le origini di questo nuovo progetto, innanzitutto, bisogna guardare indietro nel tempo; precisamente nel 1984, quando la West End Games decise di pubblicare Paranoia. Coincidenza o no che fosse, anche l’anno di riferimento potrebbe già darci l’idea della distopia immaginata in quello stesso periodo da Greg Costikyan, Dan Gelber ed Eric Goldberg. Il gioco da tavolo di Paranoia, così come questa sua trasposizione videoludica, altro non è infatti che un mondo distopico simile a quello immaginato da Orwell, ma stravolto nelle sue fondamenta. La libertà non viene infatti analizzata dalle azioni del singolo, ma dalle sue condizioni psicologiche. Il suo intero universo narrativo viene gestito tramite la somministrazione costante di farmaci che, mediante il consumo, fanno automaticamente da panacea agli abitanti. Il sorriso è d’obbligo nel Complesso Alfa – luogo in cui vengono da sempre ambientate le vicende di Paranoia – pena… l’esecuzione sommaria.

D’altronde, la città viene gestita dal Computer, un’intelligenza artificiale totalmente fuori di sé che ha obbligato questa nuova condizione forzata ai suoi cittadini. Come avremo modo di intuire, insomma, Paranoia non è una distopia ancorata alla realtà, come può esserlo invece Il mondo nuovo di Huxley, quanto un esperimento totalmente beffardo, sprezzante e condito qua e là da sprazzi di black humor. Immaginate un mondo creato da Kafka, Stalin, Orwell, Huxley, Sartre e i Fratelli Marx, veniva citato nella seconda edizione del gioco da tavolo, ma se volessimo rivolgere il nostro sguardo verso degli esempi più recenti potremmo tirar fuori uno stravolgimento delle tematiche trattate in Equilibrium o la versione originale di We Happy Few, che ha invece ripescato alcuni elementi del gioco da tavolo originale per creare un mondo distopico ex novo, ora ambientato in una Londra governata dalla stessa felicità forzata. Stesse tematiche, diversi messaggi.

Gestire uno scontro non sarà solo utile alla sopravvivenza dei personaggi, ma anche a mantenere basso il loro livello di tradimento.

Ma com’è invece il gameplay di Paranoia Happiness is Mandatory? Partendo subito dagli elementi ovvi alla vista, il sistema di gioco adottato dai team di Black Shamrock e Cyanide Studio è il classico CRPG, ossia lo stesso di Planescape Torment e i capitoli originali di Fallout. Quindi, con una visuale dall’alto e con l’obbligo di seguire quattro personaggi diversi, il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di muoverci nel Complesso Alfa per rintracciare ed eliminare tutti i traditori del Computer… sempre se non vogliamo entrare a far parte delle loro schiere, ovviamente. E il livello di tradimento, visibile chiaramente durante il gameplay mostrato, aumenterà non solo nelle azioni chiaramente dirette, come nelle uccisioni dei dipendenti più fedeli, ma anche in minuzie come la più banale distruzione dell’ambiente circostante; il Computer ci osserva sempre, e il suo giudizio è inevitabile.

Con questi presupposti, insomma, cadere di fronte a una serie di nemici o davanti allo stesso Computer sarà all’ordine del giorno, tant’è che avremo a disposizione ben 6 vite per ogni personaggio giocante. Una volta terminati tutti gli slot di rinascita degli alleati, Team Leader incluso, la nostra avventura dovrà cominciare daccapo, con tutte le conseguenze del caso. Come ci insegna ogni buon roguelike che si rispetti, infatti, Paranoia sarà totalmente incentrato sulla possibilità di perdere tutto da un momento all’altro, alzando la tensione a dei livelli inimmaginabili nel corso degli spostamenti tra un settore e l’altro. Fortunatamente avremo anche degli strumenti a nostra disposizione per aiutarci a individuare i dipendenti traditori ed evitare così di alzare il livello di tradimento. Per rendere ogni storia a suo modo unica, infatti, avremo modo di scegliere delle linee di dialogo uniche a seconda del personaggio che andremo a sfruttare per dialogare con i dipendenti; utilizzando la mera dialettica con una figura carismatica e le conoscenze tecniche con gli smanettoni della tecnologia. In ogni caso, anche questi brevi sprazzi conversativi lasciano trasparire un’esperienza sempre fresca, divertente e costantemente tesa.

Paranoia Happiness is Mandatory è ormai in lizza per essere uno dei migliori CRPG di quest’anno, e guardando la sua struttura di gioco non si fatica a capire il motivo. Black Shamrock e Cyanide Studio hanno confezionato un vero gioiello e segnato il ritorno di uno dei migliori giochi da tavolo degli anni ‘80, riadattandolo con arguzia agli stilemi del gioco di ruolo. I personaggi hanno tutti delle specializzazioni e delle abilità uniche, così come il livello di tradimento garantisce di non avere mai un momento morto nel corso della nostra avventura nel Complesso Alfa. Permangono dei dubbi, relativi soprattutto all’avventura nel suo insieme, ma l’asticella ormai è stata fissata; non ci resta che attendere la fine del 2019.