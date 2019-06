Kill la Kill IF: primi trailer incentrati sulle protagoniste

Arc System Works ha rilasciato poche ora fa i primi due trailer relativi ai personaggi che saranno presenti nel picchiaduro Kill la Kill IF. Non per casualità ma le prime ad essere mostrate sono le due protagoniste Ryuko Matoi e Satsuki Kiryuin. I filmati mostrano le abilità dei personaggi e potete vederli in fondo alla notizia.

Killa la Kill IF: in uscita a fine luglio

Nella serie anime è Ryuko la protagonista, mentre nel gioco, nella modalità storia, sarà la presidentessa del concilio studentesco Satsuki. Solo dopo aver completato la parte con lei si sbloccherà lo scenario di Ryuko. L’uscita del titolo è prevista qui in Europa per il 26 luglio, su PC, PlayStation 4 e Nintendo Swtich.

