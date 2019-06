Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Anteprima dall’E3 2019

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order | L’E3 2019 ha permesso alla redazione di dare un’occhiata più da vicino ad una miriade di titoli in arrivo in questo e nei prossimi anni su tutte le principali console di gioco (e su PC); è innegabile, tuttavia, che questa edizione della fiera losangeliana abbia rappresentato una vera e propria festa per i fan dell’Universo Marvel, cinematografico o fumettistico che sia. Per Project Avengers ci sarà ancora un bel po’ di tempo da attendere, dato che la sua uscita nei negozi è fissata per maggio 2020: tuttavia già il prossimo mese sarà possibile tornare in compagnia degli eroi e dei villan Marvel più famosi di sempre. Naturalmente ci stiamo riferendo a Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, in italiano Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, un’esclusiva per Nintendo Switch prevista per il prossimo 19 luglio 2019, che punta a non farsi mancare proprio nulla. Vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo, nella nostra anteprima.

L’Ordine Nero: il gameplay

Quello di Marvel Ultimate Alliance è un franchise già discretamente datato: il primo capitolo della serie venne pubblicato nel 2006, il sequel ufficiale arrivò invece tre anni dopo, nel 2009. A distanza di dieci anni le carte in tavola sono cambiate un bel po’, grazie all’intervento diretto di Nintendo: la società giapponese ha finanziato interamente il progetto legato a Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, che arriverà quindi in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 19 luglio 2019 in tutto il mondo. L’E3 2019 ha rappresentato un’occasione importante per farsi un’idea più precisa, quasi definitiva, sul gioco in questione: le meccaniche di gioco, e su questo aspetto ogni singolo trailer è tornato con molta convinzione, continueranno ad insistere sull’ibridazione delle componenti action-RPG ed hack and slash. Effettivamente a preoccupare i giocatori fino a questo momento è stata proprio la profondità di quella dicitura “RPG”, perché di RPG si era visto davvero poco e nulla. Almeno fino al Nintendo Treehouse dell’E3 2019 degli scorsi giorni.

Possiamo quindi già rassicurare i lettori con l’anteprima di Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order: il titolo sarà davvero un action-RPG. La maggior parte dell’avventura sarà vissuta picchiando i cattivoni su schermo un livello dopo l’altro, utilizzando un eroe dopo l’altro, e soprattutto potendo contare sull’aiuto di un amico dopo l’altro (in locale e online); ma la personalizzazione dell’esperienza di gioco e la profondità delle sue varie componenti promettono bene. Apprendiamo, infatti, innanzitutto la presenza di alcune missioni speciali e obiettivi di gioco già integrati, noti come Prove dell’Infinito (Infinity Trials): completate queste sfide bonus aggiuntive, sarà possibile sbloccare oggetti e potenziamenti vari che avranno ripercussioni importanti, a detta degli sviluppatori, sull’avventura di gioco principale. Ancora, il gameplay prevederà la personalizzazione delle abilità degli eroi protagonisti, le cui tecniche specifiche potranno essere modificate e potenziate in qualsiasi momento; dopo ogni livello di gioco, inoltre, i punti esperienza guadagnati porteranno al miglioramento delle statistiche di ogni personaggio. Torneremo su questi aspetti in sede di recensione, perché naturalmente l’impatto di tali modifiche a livello di gameplay andrà debitamente testato sul campo (cioè nei livelli di gioco), soprattutto considerando che l’analisi della sinergia tra personaggi potenziati in modo differente è imprescindibile. La collaborazione sarà un elemento chiave di Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, basti considerare che alcune abilità speciali dei protagonisti si attiveranno solo in presenza di determinati alleati nella squadra, e che daranno il meglio di sé dal punto di vista dei danni inflitti solo e specificamente in presenza di alcuni personaggi.

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, i contenuti confermati

La presenza all’E3 2019 della produzione ha permesso ai fan di farsi un’idea un po’ più precisa circa i contenuti definitivi che saranno presenti al lancio all’interno del titolo. Sappiamo che la campagna di gioco principale, con relativa narrazione, sarà l’asse portante dell’intera esperienza. Potranno prendervi parte da uno a quattro giocatori contemporaneamente, e in caso dell’assenza più completa di amici sia in locale che online ci penserà l’intelligenza artificiale a dare una mano all’acquirente; per di più in singolo il giocatore sarà in grado di “scambiare” l’eroe principale tra uno qualsiasi di quelli presenti all’interno del party in una data missione di gioco. Oltre all’avventura principale, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order prevederà missioni e sfide aggiuntive, che permetteranno di mettere le mani su bonus di gioco particolarmente interessanti, come potenziamenti per i vari personaggi del titolo. Probabilmente si tratterà della produzione più ricca di personaggi Marvel degli ultimi anni, rappresentando così un acquisto imprescindibile per i fan sia del fumetto che dell’Universo Cinematografico Marvel: dal punto di vista dei cattivoni, per esempio, saranno presenti Thanos e l’Ordine Nero con tutti i suoi membri storici, ma anche i loschi figuri dell’universo fumettistico, più e meno noti (sono almeno tre quelli mostrati nel trailer più recenti, tra i quali anche Hela). Per quanto riguarda i personaggi giocabili, al momento è possibile annoverarne trentatré: come potete facilmente immaginare ci sono tutti gli Avengers, alcuni X-Men, Spider-Man con varie varianti, e anche alcuni simpaticoni più legati al mondo del fumetto Marvel: citiamo di sfuggita Crystal, Elektra, Elsa Bloodstone e Ms. Marvel. Molti altri contenuti ed eroi arriveranno anche con tre DLC programmati già per la fine del 2019.

Uno degli aspetti che fino a questo momento ci ha convinti di meno è la componente tecnica della produzione: dal punto di vista grafico Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order appare al momento decisamente sottotono, né gli ambienti di gioco, gli effetti particellari e le mosse speciali dei protagonisti sembrano particolarmente ispirati. Chiaramente il gameplay potrebbe abbondantemente bilanciare eventuali compromessi dovuti o a pigrizia o all’hardware di Nintendo Switch, ma anche questi aspetti andranno debitamente analizzati in fase di recensione. Intanto sappiate che se intendete giocare online in compagnia dei vostri amici la produzione avrete bisogno di un abbonamento al Nintendo Online, come già altri titoli presenti sulla console.

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order sarà chiaramente un appuntamento imprescindibile per i fan dell’Universo Marvel, sia cinematografico che fumettistico. La mole di eroi presenti è impressionante, e fa piacere sapere che saranno presenti anche altri nemici oltre al prevedibile Thanos in compagnia dell’Ordine Nero; il gameplay sembra a sua volta divertente ed immediato, ma anche debitamente profondo grazie ad una componente RPG che si è rivelata assolutamente non trascurabile. Resta qualche dubbio sulla grafica e sulla realizzazione tecnica della produzione: analizzeremo la situazione in sede di recensione.