Jump Force: Bakugo in arrivo con il character pass

Bandai Namco ha annunciato oggi, vi Twitter, che Bakugo, di My Hero Academia, arriverà a breve su Jump Force tramite Character Pass. Non c’è ancora una data precisa d’uscita, ma sono stati pubblicati alcuni screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia, insieme al tweet della sezione US dell’azienda giapponese.

Bakugo si andrà ad aggiungere ai 40 lottatori presenti dalle più di 16 serie manga/anime diverse, con una roadmap di altri nove personaggi che verranno aggiunti in futuro via character pass, tra cui:

Noi vi lasciamo al tweet qua sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.

"…Y'hear me?! I'm gonna… beat you all!"

The #bestboy has been revealed for JUMP FORCE! Get Bakugo in the Characters Pass when he is released! https://t.co/tpmTsX45av pic.twitter.com/iZzpgjS4uQ

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) June 17, 2019