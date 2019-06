Huawei: laptop riapparsi sullo store Microsoft

Dopo essere stati rimossi senza preavviso dallo store Microsoft circa un mese fa, finalmente i laptop Huawei vi hanno fatto ritorno. Anche in questo caso, come per la loro rimozione, non vi sono state spiegazioni da parte delle due aziende coinvolte, anche se tuttavia i device cinesi risultano perfettamente acquistabili.

Difatti, come riportato dall’utente WalkingCat tramite The Verge, sia il MateBook standard, che il MateBook 13 e quello X sono tornati disponibili sullo store americano, con la stessa immediatezza con cui sono scomparsi tempo addietro. Come detto in precedenza non vi sono attualmente state dichiarazioni provenienti dalle parti coinvolte in merito all’accaduto, per cui non rimane altro che fare supposizioni. Potrebbe quindi trattarsi di un primo passo verso la risoluzione del ban imposto alla produttrice smartphone cinese, ma risulta comunque troppo presto per dirlo.

Con il ritorno dei laptop Huawei sullo store Microsoft il futuro dell’azienda cinese si prospetta più roseo

Non rimane quindi altro che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft e Huawei e sperare per il meglio.