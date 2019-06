Google Pixel 4 apparso in una foto

Dopo essere stato del tutto inaspettatamente annunciato con mesi di anticipo dall’azienda americana, Google Pixel 4 è stato immortalato in una fotografia, o almeno così pare. Difatti 9to5Google ha ottenuto accesso a delle foto ritraenti quello che a tutti gli effetti sembra il dietro del device.

Come era lecito aspettarsi esso risulta perfettamente identico a quanto mostrato dall’azienda americana pochi giorni fa. Difatti il dispositivo appare coperto dalla cover di stock fornita da Google nelle sue confezioni smartphone e presenta l’enorme bumper di forma quadrata con due camere ed altri sensori. Infine l’autore della foto ha affermato di aver visto fugacemente la parte frontale del device, che pare aver adottato un’ampia “fronte” piuttosto di un notch.

Le prime foto ritraenti il Pixel 4 sono già emerse in rete, rivelando dettagli interessanti

Non rimane altro che attendere notizie ufficiali da parte di Google per conoscere ulteriori dettagli sullo smartphone, in vista del suo probabile reveal nel mese di ottobre.