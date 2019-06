Overwatch: in arrivo mini evento su Baptiste

Con l’aggiornamento dagli sviluppatori di giugno pubblicato su YouTube, Blizzard annuncia che arriverà a breve un nuovo mini evento su Overwatch. A metterci il volto è il solito Jeff Kaplan, che fa sapere che, per accompagnare la storia di Baptiste, “What you left behind”, ci sarà una mini sfida che permetterà di ottenere una skin dell’ healer.

Overwatch: arriva la Baptiste Reunion Challenge

Il mini evento sarà molto simile a quello per Ana Bastet o D.va Nano Cola, in cui si ricevevano spray, icona e skin a tema. Per ottenere la skin di Baptiste nella Baptiste Reunion Challenge (questo il nome della sfida), bisognerà vincere nove partite in modalità rapida, competitiva o arcade. I mini eventi di Ana e D.va erano durati due settimane, quindi si può pensare alla stessa durata anche per l’ex agente di Talon. La skin non è stata mostrata e non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita della sfida, ma potrebbe arrivare questa settimana con la patch 1.37.