Suicide Squad 2: un attore di Aquaman vorrebbe far parte del team

Suicide Squad 2 è ancora in fase di costruzione ma attualmente si hanno già delle informazioni riguardo il casting e i villain presenti. Il coinvolgimento di James Gunn alla regia inoltre fa ben sperare in questo progetto, che potrebbe far parte della nuova era Detective Comics.

Suicide Squad 2: Yahya Abdul-Mateen II nel film?

L’attore che interpreta Black Manta in Aquaman, Yahya Abdul-Mateen II, uno dei principali antagonisti della realizzazione, vorrebbe essere inserito nel team di cattivi del nuovo Suicide Squad, soprattutto perché è interessato a cooperare con Harley Quinn (Margot Robbie), presenza che tra l’altro non è stata ancora confermata. Ovviamente questa è solo una volontà dell’artista e non abbiamo niente di ufficiale tra le mani.