Keanu Reeves a discapito dei rumors, non sarà presente in Hobbs & Shaw

Keanu Reeves, ultimamente sulla bocca di tutti per la sua scoppiettante presenza in Cyberpunk 2077, è stato anche il protagonista del terzo capitolo di John Wick, di recente uscito nelle sale. Il noto attore è quindi attualmente impegnato in molti progetti e dei rumors avevano comunicato la sua possibile comparsa in Hobbs & Shaw.

Keanu Reeves non comparirà nel nuovo titolo del franchise di Fast e Furious

Le voci in questione, come detto da MovieWeb, sono state smentite dallo stesso Dwayne Johnson, uno dei protagonisti del lungometraggio. L’artista ha infatti dichiarato che nonostante l’amicizia che lo lega con Reeves e le discussioni in merito, non sarà presente nella pellicola. E voi come lo avreste visto in azione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.