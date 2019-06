Dr. Mario World: data e trailer per il titolo mobile

C’è una data per il ritorno di Dr. Mario nella sua nuova veste da smartphone. Dr. Mario World, annunciato a febbraio, arriverà infatti su dispositivi iOS e Android a partire dal 10 luglio. Nintendo ha pubblicato un trailer che spiega come si gioca. Il puzzle game con centinaia di livelli e i tre virus (giallo, rosso e blu) sarà free to play, e le pre-registrazioni sono attive su App Store e Google Play.

Dr. Mario World: tra virus, capsule e dottori

A proposito di virus, è stato pubblicato anche un primo breve e simpatico trailer sulla storia di questi tre amici, che potete sempre dopo il filmato che fa una panoramica sul gioco. Oltre a Mario poi, sarà possibile giocare anche nelle vesti di altri “medici” come il dr.Yoshi, il dr. Toad o la Dr.ssa Peach. Noi vi lasciamo ai video qui sotto.