Jurassic World Evolution: disponibile il DLC Claire’s Sanctuary

Dopo il DLC Secrets of Dr Wu di novembre, arriva un altro corposo aggiornamento su Jurassic World Evolution. Da oggi è infatti disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il contenuto Claire’s Sanctuary (a 14,99 euro). Insieme arriva anche l’update 1.8.1, gratuito, che porta all’interno del gioco nuovi terreni, elementi scenici, cure per Spinosauri e altro ancora.

Jurassic World Evolution: tre nuovi dinosauri con il DLC

Claire’s Sancuary è la nuova espansione della campagna, con l’attrice Bryce Dallas Howard che riprende il ruolo di Claire Dearing, e con il giocatore che la deve aiutare a salvare i dinosauri dal disastro imminente. Il DLC introduce nuove strutture, feature e tre nuovi dinosauri: Albertosaurus, Euoplocephalus e Ouranosaurus. Per sapere tutti i dettagli dell’aggiornamento potete collegarvi alla pagina ufficiale del gioco su Steam.