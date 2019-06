The Division 2: il nuovo aggiornamento introduce il Gunner

Annunciato prima che iniziasse l’E3 2019, Ubisoft Massive aveva svelato l’arrivo di un nuovo update dedicato a The Division 2, il quale ha introdotto recentemente una nuova specializzazione: il Gunner. Quest’ultimo presenterà diverse abilità, in cui la classe viene considerata come Tank.

The Division 2: gli Agenti della Divisione si rafforzano con la nuova specializzazione

Questa nuova classe vanterà di un’armatura pesante, una minigun, la quale limiterà la libertà di movimento del giocatore e non potrà trovare riparo dalle coperture, Granata Riot che servirà per congelare temporaneamente i propri nemici e la Banshee Signature, strumento tecnologico in grado di lanciare un impulso ad alta frequenza per stordire i nemici. L’opera è disponibile nei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4

Con questo è tutto, passate dalla nostra sezione Games.