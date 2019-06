Game of Thrones: continuano le riprese del prequel in Irlanda del Nord

Game of Thrones è da poco terminata (qui trovate un’opinione sull’ultima stagione) e i fan dovranno aspettare del tempo prima di tornare a Westeros. Il ritorno, come si vocifera da un po’, avverrà con un prequel che narrerà dei fatti antecedenti agli eventi che conosciamo, avvenuti secoli prima. Nello specifico lo show racconterà il passaggio dall’età dell’oro degli eroi ad una fase più buia e oscura.

Game of Thrones: la produzione della nuova serie va avanti

Non sappiamo con certezza quando arriverà il nuovo prodotto, ma, come comunicato da Entertainment Weekly, è ufficiale che le riprese stanno proseguendo. La produzione sta continuando in Irlanda del Nord, in alcune zone che sono state già usate per scene della realizzazione originale. Se volete notizie sempre fresche riguardo il serie, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul sito.