Dwayne Johnson ha paragonato i poteri di Black Adam a Superman

Dwayne Johnson, corpulento wrestler e attore di origine samoana, ha interpretato parecchi lungometraggio recentemente come Jumanji – Benvenuti nella giungla, Skyscraper e Rampage – Furia animale. Il divo, inoltre, sarà tra pochissimo protagonista nelle sale con Hobbs & Shaw, spin-off di Fast e Furious, insieme a Jason Statham.

Dwayne Johnson ha parlato di un personaggio DC

Durante gli MTV Movie e TV Awards, come ha riportato Comingsoon.net, l’interprete ha parlato di un personaggio che interpreterà in futuro: Black Adam, che farà la comparsa o in un film DC dedicato o nel prossimo Shazam. Secondo l’artista, il villain ha dei poteri simili a quelli di Superman ed è per questo che è così interessante ed elettrizzante. In realtà l’antagonista in questione è più debole dell’Uomo d’Acciaio, ma è sicuramente più potente di Shazam, nonostante abbiano entrambi delle abilità derivate dalla stessa fonte.