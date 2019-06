Avengers Endgame: uno dei registi si è espresso riguardo il tentativo del film di superare Avatar

Avengers Endgame (qui trovate la nostra recensione del film), come previsto qualche tempo fa, è riuscito nell’impresa di entrare nella classifica dei migliori incassi di tutti i tempi, anche se il lungometraggio non è ancora arrivato a superare Avatar di James Cameron, che continua a troneggiare al primo posto.

Avengers Endgame: parla Anthony Russo

Riguardo questo si è espresso recentemente uno dei due registi del cinecomic, Anthony Russo, che come ha riportato Screen Rant, ha dichiarato che non vuole avere nessun risentimento sul prodotto anche se non riuscisse nel primato.