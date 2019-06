The Last of Us Part II potrebbe non avere la componente multiplayer

The Last of Us Part II dovrebbe in teoria seguire le orme del suo predecessore e proporre una componente multiplayer competitiva, ma in realtà le cose potrebbero essere differenti. Naughty Dog potrebbe infatti aver deciso di concentrarsi soltanto sul single player, eliminando del tutto la modalità multigiocatore. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma ufficiosa dato che questa possibilità è stata riportata sulla confezione di PlayStation 4.

The Last of Us Part II: realtà o semplice errore?

Sul retro dello scatolo della PlayStation 4 “Days of Play Edition” infatti, il gioco di Naughty Dog è presente nella lista insieme agli altri titoli targati Sony Interactive Entertainment che non presentano il multiplayer: “Marvel’s Spider-Man, God of War, Days Gone e TLOU Part II non supportano il multiplayer online”. La presenza del sequel con protagonista Ellie lì in mezzo però appare molto sospetta e dunque, potrebbe trattarsi solo di un errore, dato che l’action-survival non ha ancora una data d’uscita ufficiale.