Harry Potter Wizards Unite: annunciata la data d’uscita

Harry Potter Wizards Unite, il titolo mobile di Niantic ambientato nell’universo del mago occhialuto più famoso al Mondo, ha finalmente una data d’uscita. Il gioco, che verrà pubblicato su dispositivi Android e iOS in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, è addirittura più vicino che mai!

Il titolo in realtà aumentata sarà scaricabile senza alcun esborso economico il 21 giugno 2019. Si tratta di una data inaspettata, diffusa su Twitter tramite la “Gazzetta del Profeta”, l’iconico giornale presente nell’universo fantasy creato da J.K. Rowling. I giocatori potranno comunque effettuare acquisti in-app (come nell’altro gioco di Niantic, Pokémon GO). Di seguito vi proponiamo il tweet con un nuovo trailer live-action.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a

