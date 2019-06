The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: ecco come è nato il gioco

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato forse il titolo più inaspettato dell’intero E3 2019. Nintendo ha infatti confermato lo sviluppo del sequel del suo titolo (che potrebbe presentarsi con un nome diverso), ma grazie alle parole proferite dal maestro Eiji Aonuma, adesso sappiamo come è nata l’idea di realizzare il secondo capitolo della saga “Breath of the Wild”.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: tutto è nato dal DLC

Aonuma ha affermato che la pubblicazione del DLC di Breath of the Wid ha permesso di espandere l’esperienza di gioco, ma al tempo stesso ha fatto capire allo studio che per proporre e introdurre cambiamenti sostanziali non bastava un semplice add-on e dunque, da qui è nata l’esigenza di iniziare i lavori sul sequel dell’open-world. Dunque, tutte le idee emerse non potevano concretizzarsi in semplici contenuti post-lancio, ma, come affermato da Aonuma: “ci siamo resi conto e abbiamo capito che era necessario realizzare un nuovo gioco da zero”. Al momento il titolo non ha ancora una data d’uscita ufficiale.