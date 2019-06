Overwatch: disponibile il mini evento di Baptiste

Ieri vi avevamo fatto sapere che era in arrivo su Overwatch la Baptiste Reunion Challenge (qui in Italia “Trascorsi di Baptiste“), mini evento dedicato all’healer che avrebbe portato diverse reward a tema. Blizzard ha deciso di rilasciare l’aggiornamento ieri sera. Con tre vittorie in modalità rapida, classificata o arcade si otterrà l’icona, con sei gli spray e con nove la skin epica, che potete vedere in azione nel filmato (qui sotto) pubblicato per celebrare la sfida.

Overwatch: anche spray guardando Twitch

Il mini evento è esattamente come quello per Ana Bastet o D.va Nano Cola, anche per quanto riguarda la durata: avrete infatti due settimane per ricevere tutte le ricompense, fino al primo luglio. Oltretutto, come successo per D.Va, si potranno sbloccare degli spray di Baptiste guardando gli eventi dell’fps Blizzard su Twitch, che sono divisi in tre tier a seconda del numero di ore in cui si rimane collegati: 2, 4 e 6 ore. Per ricevere questi reward bisogna associare l’account Blizzard a quello Twitch. Qui potete leggere l’intero comunicato sul sito ufficiale.