MXGP 2019: pubblicato il primo video gameplay

A metà maggio era stato annunciato MXGP 2019, nuovo titolo della serie motocross che ha visto il suo debutto nel 2014. Milestone ha appena pubblicato, sul proprio canale YouTube, il primo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Nel filmato si vede il pilota Tim Gajser nel tracciato trentino di Pietramurata. Il gioco dedicato al FIM Motocross World Championship sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

MXGP 2019: il primo video gameplay dal tracciato Pietramurata

Il gioco permetterà di scegliere uno degli attuali piloti della stagione 2019, partecipando al campionato MX2 o all’ex 250 cc. All’interno del gioco sarà poi possibile creare le proprie piste personali con un track editor che vanta quattro diverse ambientazioni: bosco, spiaggia, deserto e giungla. Così come torna il Playground, per sfide e allenamenti. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.