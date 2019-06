Star Wars Jedi Fallen Order sarà molto più vicino a Metroid di quanto mostrato all’E3

Star Wars Jedi Fallen Order si è mostrato in azione per la prima volta durante l’EA Play del E3 2019 con un video gameplay che ha mostrato alcune delle meccaniche presenti nel titolo. Il gioco, a quanto pare, sarà però molto più vicino a Metroid di quanto non sembri.

Star Wars Jedi Fallen Order: le somiglianze con Metroid saranno più marcate

Il video mostrato all’E3 non è stato ben recepito da buona parte del pubblico, poiché faceva risultare il gioco troppo lineare e facile. Alcuni giornalisti che lo hanno provato con mano durante la fiera, però, hanno affermato che questo sarà molto più simile a Metroid di quanto non sia apparso. Saranno presenti, infatti, molti modi per affrontare e superare le varie aree di gioco, oltre a nuovi poteri della Forza costantemente guadagnati dal protagonista utili a raggiungere zone prima inaccessibili. Infine, il titolo darà una maggiore sensazione di essere più aperto di quanto mostrato nel video gameplay. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 15 novembre.