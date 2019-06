Fire Emblem Three Houses: presentato il Gran Cavaliere Catherine

Koei Tecmo continua la sua campagna pubblicitaria per Fire Emblem Three Houses presentando nuovi personaggi, sul profilo ufficiale Twitter, che porteranno avanti le vicende raccontate all’interno dell’avventura. Oggi, è stato presentato il Gran Cavaliere Catherine.

Fire Emblem Three Houses: uno sguardo approfondito al personaggio

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo per il suo nuovo titolo RPG si chiama Catherine, cavaliere di Seiros. Catherine si è diplomata all’Accademia di Garreg Mach ed è una degli spadaccini più potenti dell’intero gioco. La sua arma principale è una spada leggendaria nota come Raitei, una delle Reliquie degli Eroi; delle armi che sembrano avere dei poteri divini. Catherine ha giurato di sostenere la Chiesa di Seiros e servire l’Arcivescovo. Le ferree regole della Chiesa potrebbero creare un potenziale conflitto. Il gioco uscirà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.