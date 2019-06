Final Fantasy VIII Remastered utilizzerà le musiche originali della versione PlayStation

Tra gli annunci di maggior spessore effettuati da Square Enix durante la sua conferenza all’E3 2019 troviamo senza dubbio Final Fantasy VIII Remastered, uno degli ultimi titoli della serie a non essere ancora approdato sulle console di ultima generazione. I fan della serie resteranno molto sorpresi nello scoprire che questa versione (rispetto a quella pubblicata su Steam nel 2013) conterrà le musiche originali.

Final Fantasy VIII Remastered non avrà le musiche MIDI

Per chi non lo sapesse, le recenti re-release di Final Fantasy VII e Final Fantasy IX (e dell’ottavo capitolo, come specificato sopra) su Steam e console erano un porting delle prime versioni uscite su PC, le quali contenevano (per motivi ignoti) una versione riarrangiata delle musiche tramite MIDI, cioè la composizione di brani tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (a volte ricreati al computer). Ovviamente tale scelta ha portato molte critiche ai titoli di cui sopra, a causa di una qualità che andava a minare il lavoro svolto dallo storico compositore Nobuo Uematsu. Tramite Twitter, però, il team dietro lo sviluppo della Remastered, DotEmu, ha risposto a un fan specificando che le musiche presenti nel titolo saranno quelle originali sentite sulla prima PlayStation. Tutti gli appassionati potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Remastered è prevista entro la fine dell’anno su tutte le console.