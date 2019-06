Paladins: pubblicato il teaser del nuovo champion in arrivo, Io

Qualche ora fa Hi-Rez ha pubblicato un teaser trailer del prossimo champion in arrivo su Paladins. Si tratta di Io, the Shattered Goddes (la dea infranta), support che sarà disponibile con l’aggiornamento Sun & Moon di luglio. Non si conoscono ancora le abilità del nuovo personaggio, ma il video animato, che potete vedere in fondo alla notizia, racconta la sua storia.

Paladins: la dea infranta fa il suo ritorno

La descrizione sul tweet pubblicato da Hi-Rez, fa sapere che per eoni Io osservò il Realm dall’alto, ma poi ci fu il disastro che mandò la luna in mille pezzi, soffocandone la sua luce. Ora la dea infranta fa il suo ritorno. Noi vi lasciamo al teaser animato qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.