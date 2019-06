Tales of Arise non sarà collegato ad altri capitoli della serie

Presentato durante la conferenza Microsoft dell’E3 2019, il nuovo action RPG di Bandai Namco, Tales of Arise, segnerà un grande cambiamento per la serie. Non solo per quanto riguarda la grafica (modificata grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine 4), ma anche per il gameplay, il quale sarà sempre in linea con la serie, ma in chiave più moderna. Oggi, sono stati svelati alcuni dettagli sulla trama.

Tales of Arise sarà accessibile a chiunque

La storia di questo nuovo Tales of vedrà i due protagonisti, Alphen e Shionne, collaborare nonostante la diversa provenienza di entrambi. Il primo viene, infatti, dal pianeta Dahana, mentre la seconda dal pianeta Rena, in conflitto l’uno con l’altro. Proprio a causa di questo conflitto, la ragazza non sarà troppo incline a fidarsi del suo compagno di avventure. Anche in questo capitolo tornerà, quindi, il tema del razzismo, già protagonista in molti altri episodi del brand. Proprio questa somiglianza di tematiche ha spinto i giocatori a domandarsi se Arise sarà in qualche modo collegato ad altri titoli della serie. Il producer della serie, Yosuke Tomizawa, tramite un post sul blog ufficiale di Tales of, ha specificato che la storia di Arise sarà originale e slegata da tutti gli altri capitoli della serie. Tale scelta si sposa con la voglia di evolvere il franchise proponendo, quindi, una trama accessibile a chiunque voglia approcciarsi al brand senza dover per forza conoscere i precedenti titoli. Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox nel corso del 2020.