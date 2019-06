Astral Chain presenterà anche una modalità cooperativa

Il nuovo titolo sviluppato da Platinum Games, Astral Chain, si è mostrato finalmente in azione durante il Nintendo Direct dell’E3 2019 e il Nintendo Treehouse, svelando qualche dettaglio in più sul sistema di combattimento legato ai Legion. Il team di sviluppo ha svelato che sarà presente anche una modalità cooperativa.

Astral Chain: modalità cooperativa per aumentare la sfida

Il peculiare sistema di combattimento del titolo Platinum, vedrà i giocatori controllare non solo il proprio personaggio principale ma anche i suoi Legion, delle armi ancestrali legate al protagonista tramite una catena. Proprio questo sistema di controllo legato a due personaggi ha spinto il team di sviluppo ad aggiungere una modalità cooperativa a due giocatori. Come spiegato dal director Takahisa Taura, gli sviluppatori hanno sfruttato una delle caratteristiche fondamentali di Nintendo Switch, i Joycon, per proporre un ulteriore livello di sfida ai giocatori. Il fatto che un giocatore controlli il personaggio principale, mentre l’altro i Legion renderà il gioco molto più complesso, poiché richiederà una grande coordinazione tra i due. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.