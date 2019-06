Bloodstained Ritual of the Night: il trailer di lancio presenta un finale a sorpresa

Il nuovo titolo sviluppato da ArtPlay e Koji Igarashi è finalmente disponibile. Dopo essere stato finanziato su Kickstarter, Bloodstained Ritual of the Night è pronto a riportare in auge il genere dei metroidvania (più precisamente gli igavania) sulle console di attuale generazione. In occasione dell’uscita ufficiale è stato rilasciato un trailer di lancio che presenta una sorpresa molto gradita.

Bloodstained Ritual of the Night: Shovel Knight sarà un personaggio giocabile

Il trailer di lancio di Bloodstained, visibile in calce alla notizia, è uno dei video più sopra le righe degli ultimi anni. Oltre a mostrare alcuni spezzoni di gameplay, è presente anche un breve video introduttivo in cui lo stesso Koji Igarashi si appresta a torturare un uomo mentre decanta i pregi del suo nuovo titolo, compresi i 13 DLC che arriveranno gratuitamente. Uno di questi contenuti rappresenta proprio la sorpresa finale di cui sopra: alla fine del trailer è possibile vedere il protagonista del noto titolo indie Shovel Knight usare la propria pala per sconfiggere i mostri che gli si parano davanti, confermando il suo arrivo come futuro personaggio giocabile. Il gioco è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre arriverà su Nintendo Switch dal 25 giugno.