Elden Ring: la narrativa sarà simile a quella dei Souls

Elden Ring, a differenza di Sekiro, che ci ha raccontato la sua trama in modo tradizionale, ritornerà alla formula narrativa della serie Dark Souls. Questo significa che i dettagli sulla storia del gioco saranno nascosti nelle descrizioni degli oggetti, nelle conversazioni opzionali con gli NPC o nell’ambiente. In pratica un ritorno alla lore, confermato da Hidetaka Miyazaki, il creatore della serie Souls di FromSoftware.

Elden Ring: anche il combat system sarà simile a quello dei Souls

Hidetaka Miyazaki ha anche confermato che il combattimento sarà fortemente ispirato da Dark Souls, quindi anche in questo caso avremo un ritorno alla vecchia formula tanto amata dai fan. Per quanto riguarda la collaborazione di George R. R. Martin, l’autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, sembra che porterà ad avere degli NPC che saranno fuori dalle righe rispetto ad alcuni dei titoli precedenti di FromSoftware.

Elden Ring dovrebbe uscire nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.