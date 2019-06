God of War: Sony inizia ad assumere personale per il sequel?

God of War è sicuramente uno dei titoli di maggior successo di questa generazione di console, nel maggio di quest’anno ha superato i 10 milioni di copie vendute dal suo lancio avvenuto nell’aprile dello scorso anno. Quindi non è una sorpresa che un sequel sia in lavorazione, ma le notizie che ci giungono dai Santa Monica Studios sono comunque una rassicurazione in tal senso.

God of War: Santa Monica Studios cerca “esperti” della serie

Alcuni annunci della compagnia sono spuntati sul sito di Sony Santa Monica, e spaziano dalla ricerca di esperti di narrativa fino ad arrivare a quelli del combat system. L’unica cosa che accomuna queste posizioni lavorative è che i candidati idonei devono avere delle conoscenze su God of War.

Per quanto riguarda un posizione specifica, ovvero quella di esperto di animazioni facciali, lo studio specifica che la persona candidata dovrà lavorare su console di prossima generazione. Questo ovviamente lascia pensare che il prossimo episodio della saga di Kratos verrà pubblicato su PlayStation 5.

God of War è ora disponibile in esclusiva per PlayStation 4.