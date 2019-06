Project Sakura Wars: il gameplay verrà svelato nei prossimi giorni

Project Sakura Wars sarà protagonista di un live streaming il 26 giugno, durante il quale Sega mostrerà finalmente il gameplay del gioco. La durata dello streaming sarà di circa un’ora e mezza e verrà trasmesso su YouTube e Periscope. Il collegamento Periscope verrà pubblicato sul Twitter ufficiale di Sakura Taisen leggermente prima dell’inizio della trasmissione.

Project Sakura Wars: lo streaming verrà commentato dal doppiatore ufficiale del gioco

Lo stream è ufficialmente chiamato “Broadcast del Dipartimento di comunicazione imperiale di Sakura Taisen”. Questa live sarà commentata da Yohei Azakami , il doppiatore del protagonista del gioco e vedrà la presenza del produttore del gioco Tetsu Katano. Sega ha anche confermato che ci saranno streaming regolari per mostrare novità a proposito del loro progetto.

Project Sakura Wars, conosciuto in Giappone come Shin Sakura Taisen o New Sakura Wars, verrà lanciato su PS4 il prossimo inverno in Giappone e la prossima primavera in occidente.