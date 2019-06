The Outer Worlds: ecco il numero di sviluppatori che lo sta realizzando

The Outer Worlds, l’action-RPG in prima persona in sviluppo presso lo studio Obsidian Entertainment dovrebbe non essere l’unico progetto in realizzazione dal team che attualmente si trova nella scuderia di Microsoft. Come svelato da Klobrille, ci sono circa ottanta sviluppatori alle prese con il gioco multipiattaforma, mentre l’intero studio è composto da circa duecento persone. Cosa vuol dire ciò?

The Outer Worlds e i suoi fratelli

Come vi abbiamo riportato prima, il titolo non è un’esclusiva di Microsoft perché è in lavorazione da prima dell’acquisizione dello studio. Obsidian però sarebbe già alle prese con la realizzazione di un’esclusiva Xbox One e PC Windows 10, dato che i restanti centoventi dipendenti non sono concentrati sull’RPG (che arriverà 25 ottobre 2019 anche su PlayStation 4), ma il loro focus sarà sicuramente su qualche altra IP.

