Destiny 2: la base di giocatori su Google Stadia sarà differente da quella PC

Destiny 2 arriverà anche sul servizio di gaming in streaming Google Stadia, che tra le sue varie funzioni offrirà anche il cross-platform per molti dei titoli giocabili sul servizio. A quanto pare però, questo non sarà il caso dell’MMOFPS di Bungie, che non usufruirà del cross-platform e dunque, avrà una base di giocatori differenti rispetto a quella della versione PC.

A renderlo noto è stato il General Manager Mark Noseworthy, che tramite Twitter ha specificato che questa decisione non è stata presa a causa di limiti tecnici della piattaforma PC (che non ci sono), ma perché il team di sviluppo ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla feature del cross-save. Dunque, gli utenti che eseguiranno il gioco tramite Google Stadia non potranno incontrarsi con quelli delle altre piattaforme PC. Vi ricordiamo che il titolo arriverà su Stadia a novembre, mentre la nuova espansione Shadowkeep sarà disponibile il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

We’ve already mentioned that we’d love to bring cross play to Destiny 2. There’s no policy or technological barrier preventing us from including Stadia. We’d be looking to include every platform. This year though, we’re focused on delivering cross save to all platforms. https://t.co/uSVLsBZt0S

— Mark Noseworthy (@knowsworthy) June 16, 2019