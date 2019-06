Luke Perry sarà tributato all’inizio della Stagione 4 di Riverdale

Luke Perry, attore noto per la sua interpretazione di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, è scomparso prematuramente il 4 marzo di quest’anno, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan. La sua improvvisa scomparsa, a soli 53 anni, ha sconvolto anche i suoi ex-colleghi che lo hanno ricordato dolcemente sui social.

L’artista, prima della sua dipartita, era coinvolto nelle riprese della Stagione 4 di Riverdale, show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa ed ispirata all’omonimo fumetto di Archie Comics. Lo stesso creatore della serie ha scritto recentemente su Twitter che Perry verrà tributato durante il primo dei nuovi episodi, sia nel titolo, che si chiamerà In Memoriam che probabilmente nel contenuto, anche non si sa ancora nulla nel dettaglio. Vi lasciamo quindi al tweet in questione, che si chiude con delle bellissime parole dello sceneggiatore nei confronti del divo.

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 19 giugno 2019