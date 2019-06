Spider-Man Far From Home: rilasciata un’inedita clip con Mysterio e l’Uomo Ragno

Spider-Man Far From Home, nuovo cinecomic Marvel, vedrà la collaborazione tra l’Uomo Ragno e una sua celebre nemesi sulla carta, Mysterio, che come ha mostrato il recente trailer, verrà da un universo alternativo. Non è detto che questo sia del tutto vero e conoscendo il carattere del personaggio nei fumetti, potrebbe essere tutto un trucco, ma sembra all’apparenza che i due combatteranno insieme.

Spider-Man Far From Home: un nuovo video

Jake Gyllenhaal, che interpreta il villain fumettistico, ha condiviso un breve filmato sul proprio profilo Instagram dove è presente la sua controparte cinematografica e Peter Parker (Tom Holland), che parlano di responsabilità e di cosa realmente significa essere supereroi. In attesa dell’arrivo della realizzazione nei cinema italiani, che avverrà il 10 luglio prossimo, vi lasciamo alla clip, che trovate in calce alla news.