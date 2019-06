Kingsman: svelato il titolo e la data di uscita del prequel

Kingsman, celebre franchise action diretto da Matthew Vaughn (Stardust, X-Men – L’inizio), è ispirato al fumetto omonimo di Mark Millar, uscito tra il 2012 e il 2013, che racconta una storia di spie inglesi con ironia e umorismo. Il brand, che per ora ha sfornato due capitoli, ha attualmente in programma altre pellicole, che saranno il terzo film della trilogia e una realizzazione sulle origini del team.

Kingsman: nuove informazioni sulla realizzazione delle origini

Qualche ora fa il sito ComingSoon.net ha riportato il titolo del prequel, che si chiamerà The King’s Man e la data di uscita ufficiale, che è prevista per febbraio del 2020. Ad eccezione del cast, che è stato annunciato in buona parte, non abbiamo per le mani altri dettagli in merito ed attendiamo con impazienza un trailer che ci riveli qualcosa in più.