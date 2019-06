Astral Chain: un nuovo video mostra 10 minuti di gameplay

Astral Chain, l’action RPG di Platinum Games in esclusiva per Switch, è il protagonista del nuovo trailer pubblicato da Nintendo. Nel video della durata di 10 minuti, che troverete in calce alla notizia, possiamo vedere tutte le caratteristiche del gioco, dalle azioni di base alla cooperazione con il tuo Legion fino all’esplorazione.

Astral Chain: azione doppia!

Astral Chain darà il pieno controllo di due personaggi contemporaneamente, PlatinumGames ha deciso di creare un particolare sistema di combattimento che vi vedrà interagire con il proprio Legion. Per ottenere il massimo risultato bisognerà alternare i vari Legion che troveremo nel gioco.

Il nuovo gioco dei PlatinunGames avrà i disegni dei personaggi curati dal famoso mangaka Masakazu Katsura ( ZETMAN , Video Girl Ai ), e segna il debutto alla regia di Takahisa Taura (designer di NieR: Automata ). Hideki Kamiya, famoso fra le altre cose per la serie di Bayonetta, sarà il supervisore.

Astral Chain sarà pubblicato il 30 agosto.