Baldur’s Gate 3 presenterà una trama più dark con un pizzico di humor

Stando alle parole dei Larian Studios, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima che potremo finalmente mettere le mani sul nuovo Baldur’s Gate 3, annunciato qualche settimana fa alla conferenza di Google Stadia. In attesa di poter vedere il titolo in azione, il CEO della compagnia ha svelato qualche dettaglio in più sulla trama.

Baldur’s Gate 3: confermato il ritorno di alcuni personaggi storici

In un’intervista rilasciata ai microfoni di VG247, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha affermato che la storia del nuovo titolo RPG sarà più oscura, più seria. Ma, allo stesso tempo, conterrà molti elementi umoristici, poiché gli argomenti seri funzionano molto meglio se c’è un pizzico di humor a risaltarli. Dopotutto, Dungeons & Dragons è un gioco da tavolo che sprona i giocatori a divertirsi. Due dei maggiori esempi di questo tratto umoristico sono i personaggi di Minsc e il suo criceto Boo, già presenti nei primi due capitoli. I quali, come confermato dallo sviluppatore, sono ancora in circolazione. Lo stesso Vincke ci raccomanda di giocare BG3 per scoprire che fine abbiano fatto. Il titolo è atteso su PC e Google Stadia in una data ancora non annunciata.