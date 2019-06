Wolfenstein Youngblood: il prezzo è più basso per via dei tempi di sviluppo

Manca poco più di un mese all’uscita di Wolfenstein Youngblood, spin off della serie sparatutto di Bethesda sviluppato da MachineGames e Arkane Studios. In questi ultimi giorni, il team di sviluppo ha rilasciato qualche informazione sulla durata complessiva del titolo, mentre oggi ha svelato i motivi che hanno portato la produzione ad essere venduta con un prezzo consigliato di 40 euro per la Deluxe Edition e 30 per la Standard.

Wolfenstein Youngblood: lo sviluppo ha richiesto 18 mesi di lavoro

Secondo quanto riportato da Jerk Gustafsson di MachineGames ai microfoni di VG247, la scelta di un prezzo più contenuto per i consumatori deriva principalmente dai tempi di sviluppo più ristretti rispetto agli altri capitoli. Il titolo, infatti, ha richiesto solamente 18 mesi di lavoro poiché sfrutta la stessa tecnologia (con i dovuti miglioramenti) di Wolfenstein 2: The New Colossus. Inoltre, Bethesda considera questo capitolo uno spin off; è perciò volere della stessa compagnia venderlo ad un prezzo inferiore agli standard classici. Al di là di queste considerazioni, lo sviluppatore ha concluso affermando che il tempo speso a giocarci sarà grandioso, e un basso costo è solamente un valore aggiunto. Il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme dal prossimo 26 luglio.