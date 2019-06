Cyberpunk 2077: gli sviluppatori lasciano presagire future espansioni

Cyberpunk 2077, di CD Projekt RED, è recentemente salito alla ribalta per una serie di fattori, il più importante dei quali è la rivelazione che Keanu Reeves rivestirà il ruolo di Johnny Silverhand. Lo sviluppatore è focalizzato sulla realizzazione di un gioco completo, “veramente grande” al momento del lancio, ma vuole anche sostenerlo con nuovi contenuti in futuro.

Cyberpunk 2077: gli sviluppatori non taglieranno parti del gioco per inserirle in futuri DLC

Il coordinatore dell’interfaccia utente Alvin Liu ha rivelato che in CD Projekt RED si sono già svolte delle conversazioni per discutere delle future espansioni, queste le sue parole in proposito:

“Stiamo parlando di espansioni in futuro. Vogliamo assicurarci che nel gioco finale tutto sia completo, non vogliamo lucrare su parti tagliate, ma vogliamo anche creare mondi aperti. Quando stavo giocando a The Witcher 3 e ho finito tutto, volevo sapere di più delle storie dei personaggi che avevo incontrato. Penso che avremo opportunità del genere anche per Cyberpunk 2077 “.

Cyberpunk 2077 verrà pubblicato 16 aprile 2020 su Xbox One, PS4 e PC.