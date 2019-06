Alpha Protocol rimosso da Steam, i diritti tornano ad Obsidian

Nonostante l’attenzione di Obsidian Entertainment e dei giocatori sia focalizzata sullo sviluppo di The Outer Worlds, un altro titolo del team ha attirato l’attenzione su sé stesso nelle ultime ore. Stiamo parlando di Alpha Protocol, titolo action RPG uscito su PC e console nel lontano 2010 che, a quanto pare, è stato rimosso da Steam.

Alpha Protocol: ripubblicato sotto l’etichetta Obsidian o possibile Remastered o Remake?

La pagina Steam del prodotto, infatti, riporta che è stato rimosso dalla vendita a causa di una richiesta del publisher. Successivamente alla rimozione del titolo, il noto portale Eurogamer ha ricevuto un aggiornamento da un portavoce di SEGA, publisher originario del gioco, il quale ha affermato che i diritti di pubblicazione sono scaduti e tornati in mano ad Obsidian Entertainment, che ha ora il controllo dell’intera licenza. Al momento, ciò che succederà all’IP è completamente ignoto. Obsidian potrebbe semplicemente ripubblicarlo sugli store digitali (compresi Microsoft Store ed Epic Games Store) con la propria etichetta, oppure potrebbe essere una buona occasione per far rinascere il brand pubblicando una Remastered o un, abbastanza improbabile, Remake. Solo il tempo ce lo dirà. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.