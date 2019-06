Evil Genius 2 World Domination Anteprima dall’E3 2019

Evil Genius 2 | Guardando il design dello scienziato pazzo di Evil Genius, in tutta onestà, a moltissimi giocatori verranno subito in mente alcuni personaggi iconici della nostra immensa cultura pop; dagli antagonisti degli innumerevoli James Bond al più simpatico Dottor Male di Austin Powers, forse la vera fonte di ispirazione per il personaggio che andremo a interpretare. Perché sì, Evil Genius venne ideato nei primissimi anni del nuovo millennio per darci proprio la possibilità di vestire il ruolo di un folle dominatore del male, indirizzato alla conquista di ogni terreno, mare, scorcio e nido del globo intero; almeno, questi sarebbero i nostri intenti se non fossimo, invece, sconosciuti agli occhi del mondo! Le condizioni offerte dall’Evil Genius originale, uscito nel 2004 su Microsoft Windows, ci mostravano difatti una Terra dominata da forze guerrafondaie e ignote, divise in egual modo tra un continente e l’altro e, ovviamente, disposte a tutto pur di mantenere il proprio controllo sull’orbe terracqueo. In questo contesto, noi non saremmo stati altro che un aspirante conquistatore, muovendoci nelle nostre basi sotterranee come un vero villain avrebbe fatto, magari con un monocolo e un gatto a farci da compagnia. Evil Genius, infatti, aveva anche il pregio di avere uno svolgimento della narrazione estranea a molti concorrenti del genere, sfoggiando un linguaggio da tipica produzione tongue-in-cheek. In un certo senso, il team originale di Elixir Studios si ispirò al leggendario Dungeon Keeper per costruire l’universo stilistico e ludico di Evil Genius, eppure ecco da quel fantomatico 2004 il titolo non si fece più sentire da nessun’altra voce, se non da quelle speranzose in un ipotetico, non ancora confermato, remake o seguito del capitolo originale. Dopo aver atteso oltre 15 anni, infine, ecco che Rebellion è riuscita finalmente ad annunciare Evil Genius 2: World Domination, sequel ufficiale della serie che va ad approfondire ulteriormente la storia del titolo e del nostro cattivissimo protagonista. Durante l’E3 2019 abbiamo finalmente avuto modo di vederlo in anteprima, senza però poterci giocare direttamente, ma scoprendo un progetto che, nonostante alcuni dubbi, potrebbe seriamente catalizzare l’attenzione di moltissimi giocatori.

I quattro protagonisti di Evil Genius 2 sono pronti a tutto pur di primeggiare.

Com’è successo con titoli quali X-COM, infatti, Rebellion ha annunciato Evil Genius 2: World Domination in un periodo che non ha più un forte interesse a diffondere titoli dello stesso calibro, ed è proprio da queste basi che il nuovo capitolo della serie potrebbe non solo far tornare in auge il super cattivo della serie, ma anche risvegliare l’interesse nei confronti del CMS o, come volle chiamarlo simpaticamente il team di Rebellion Developments, un real-time mad scientist lair management strategic simulation… Sì. In questo, il nuovo progetto della serie riesce ad avere un suo stile e a sfoggiarlo in tutta la sua unicità, dandoci il comando di una base che, seppur interamente vuota, è pronta a controllare il mondo intero… Più o meno, s’intende. Purtroppo non c’è dato sapere quali novità porterà il nuovo Evil Genius 2: World Domination, ma già abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dettagli utili sul progetto venturo. Anzitutto, nel nuovo capitolo avremo la possibilità di non scegliere uno o due cattivi per puntare alla conquista del mondo, ma ben quattro protagonisti distinti.

In tutto ciò non si può ovviamente ignorare lo stile visivo del nuovo World Domination, vicino al capitolo originale per rassomigliare a un sequel diretto e per richiamare direttamente i colori vivaci e brillanti degli anni ‘60. È stato dopotutto l’Art Director di Rebellion, ossia Ian Pestridge, a dichiarare che Evil Genius 2 si avvicinerà quanto è più possibile agli stilemi del titolo datato 2004, con l’ausilio aggiuntivo di The Azura Engine, motore grafico proprietario di Rebellion che è ora in grado di offrire una flessibilità inaudita alla realizzazione del mondo di gioco e alla nostra costruzione della base sotterranea.

L’isola tropicale sarà la nostra base principale in Evil Genius 2.

Tuttavia, anche le novità arrivano ad avere una forte impronta sulla nuova identità di Evil Genius. Un esempio è relativo agli strumenti che verranno dati al nostro super cattivo (e di riflesso, a noi), come un devastante inceneritore che ci darà modo di eliminare dei fastidiosi cadaveri e qualsivoglia prova che possa farci aumentare la barra dell’infamia, così come potremo reclutare dei super soldati o degli scienziati senza aumentare la medesima statistica. L’obiettivo di Rebellion con Evil Genius 2 cambierà essenzialmente molte delle carte che erano state disposte con il titolo del 2004 dandoci, tra le tante cose, anche la possibilità di costruire sottoterra ed espandere la nostra base del male su decine e decine di livelli diversi; un livello di dettaglio inimmaginabile nel 2004, anche su un’isola tropicale.

Non a caso, il nostro scienziato pazzo dovrà cercare una copertura efficace per la sua malvagia corporazione, e nel farlo dividerà il covo segreto in due sezioni ben distinte, eppure integrate a vicenda in maniera sagace: una servirà a ingannare il pubblico, con hotel e casinò a fare da mera distrazione alla seconda porzione delle nostre costruzioni, che saranno invece indirizzate alla nostra base super segreta! Ovviamente dovremo gestire il tutto in modo intelligente, lasciando spazio ai comuni mortali e tentando nel frattempo di scacciare le possibili spie delle altre fazioni. Nonostante ciò, ancora non si conoscono molti dei dettagli fondamentali del progetto firmato Rebellion – tra cui anche l’aspetto aggiornato della mappa del mondo, uno strumento essenziale nel titolo originale – eppure, nonostante tutto, Evil Genius 2 punterà esclusivamente a un’avventura da vivere in single player, eliminando quindi dalle logiche del progetto una ipotetica modalità in multigiocatore.

In attesa di ulteriori dettagli relativi al gioco, Evil Genius 2 ci ricorda in senso lato il ritorno di X-COM, che con il secondo capitolo è riuscito a risorgere davanti a milioni e milioni di giocatori diversi, tra cui anche degli insospettabili novizi. Rebellion non ha voluto tirare fuori dal cappello una serie del genere senza un serio motivo, e dopo averlo visto all’E3 2019 le nostre aspettative sono salite oltre ogni immaginazione. Ovviamente i nostri giudizi rimarranno sospesi fino al 2020, quando Evil Genius 2: World Domination uscirà in esclusiva per PC.