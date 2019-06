Judgment: nuovo gameplay in compagnia del doppiatore inglese di Yagami

I fan della serie Yakuza staranno sicuramente fremendo dalla voglia di poter giocare a Judgment, titolo spin off della serie in arrivo la prossima settimana. In attesa di poter tornare per le strade di Kamurocho e assistere ad uno spaccato di vita della società giapponese, il canale YouTube di PlayStation Underground ci mostra il gioco in azione in compagnia di un ospite d’eccezione.

Judgment: Greg Chun commenta il gioco in azione

Il nuovo video, visibile in calce alla notizia, mostra ben 20 minuti di gameplay del nuovo titolo SEGA in compagnia del doppiatore inglese del protagonista Takayuki Yagami, Greg Chun, il quale commenta il titolo svelando alcune curiosità legate al prodotto e al doppiaggio inglese. Nel video, il detective Yagami dovrà mettersi sulle tracce di un uomo chiamato Kaito. Per riuscire nell’impresa, al giocatore è consentito scegliere l’approccio che più è consono al suo stile di gioco, come travestirsi o usare la forza bruta e gli stili di combattimento peculiari di Yagami. Il titolo sarà disponibile dal 25 giugno solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.