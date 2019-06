Super Smash Bros Ultimate: svelati gli ultimi personaggi aggiuntivi?

Durante lo scorso Nintendo Direct, la compagnia giapponese ha svelato i due nuovi personaggi in arrivo nel roster di Super Smash Bros Ultimate: l’Eroe di Dragon Quest e i simpatici Banjo e Kazooie. Tecnicamente, prima di scoprire gli ultimi due personaggi dovrà passare molto tempo; un recente leak, però, potrebbe averli svelati in anticipo.

Il recente leak è stato diffuso da un utente di Discord chiamato Paragon, il quale afferma che gli ultimi due personaggi aggiuntivi del picchiaduro di Nintendo saranno il protagonista del titolo Undertale, chiamato Frisk, e Waluigi, uno dei più amati e richiesti personaggi dell’universo di Super Mario. In realtà non ci sarebbe nessuna prova concreta a dimostrazione di tale rumor, se non fosse che l’insider in questione sia lo stesso che, ben prima del Nintendo Direct, ha svelato l’arrivo dell’Eroe di Dragon Quest e di Banjo e Kazooie all’interno del titolo. Non ci resta che attendere una futura conferma o smentita.

Possible leak from before E3 that accurately predicted Nintendo’s E3. It suggests that for Smash DLC we might see an Undertale rep and actually see a playable Waluigi. This could very well be a miraculous fake, but we should also keep these ideas and possibilities in mind. pic.twitter.com/NdGYJ39c7r

