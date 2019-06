Symbola, rapporto “Io sono cultura”: nei 255 miliardi delle qualità italiane, anche il Videogioco

Fonzazione Symbola e Unioncamere, in collaborazione con Regione Marche, hanno presentato oggi a Roma il rapporto 2019 “Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, giunto alla IX edizione. Fra gli ospiti, il Sottosegretario Mibac Gianluca Vacca e il Presidente di Symbola Ermete Realacci, oltre al Segretario Generale Symbola Fabio Renzi e al Segretario Generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.

Secondo il rapporto, nell’anno in corso il ruolo della cultura nell’economia italiano è diventato sempre più forte: il peso del sistema produttivo culturale nel nostro paese è cresciuto nel 2018 rispetto all’anno precedente e arriva a sfiorare i 96 miliardi di euro, muovendo nel complesso oltre 265,4 miliardi. Nel 2018 sono cresciuti gli occupati in ogni settore culturale (+1,5%), che diventano ora 1,55 milioni, dando un contributo complessivo all’occupazione italiana pari al 6,1%.

Il sistema produttivo creativo e culturale italiano è articolato in cinque macro domini, in cui, a fine 2018, sono presenti ben 416.080 imprese, che incidono per il 6,8% sul totale delle attività economiche del nostro paese. I cinque gruppi sono relativi alle industrie creative (architettura, comunicazione, design), alle industrie culturali propriamente dette (cinema, editoria, videogiochi, software, musica e stampa), al patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), al mondo delle performing arts e arti visive, e infine alle imprese creative-driven (che impiegano in maniera strutturale professioni culturali e creative).

Per quanto riguarda il settore dei videogiochi, i dati parlano di una cospicua crescita nel 2018 rispetto all’anno precedente, con un valore aggiunto su scala nazionale dello 0,9% (pari a 13,6 miliardi di euro). Quella legata ai videogiochi è una delle industrie italiane cresciute maggiormente nel corso dell’anno, con un segno + del 2,7%, oltre che con un sempre maggiore aumento delle imprese condotte da persone con meno di 35 anni, che rappresentano addirittura il 10% del totale.