Bloodstained Ritual of the Night: un bug impedisce la progressione del gioco

Bloodstained Ritual of the Night, nuovo titolo igavania sviluppato da ArtPlay e Koji Igarashi e pubblicato da 505 Games, è disponibile da circa due giorni. Il publisher e il team di sviluppo, però, hanno comunicato che un grave bug impedisce la progressione del gioco. Fortunatamente, la nuova patch ha risolto la questione, ma con conseguenze drastiche per alcuni giocatori.

Bloodstained Ritual of the Night: i giocatori afflitti dal bug dovranno ricominciare il gioco

Purtroppo, nonostante la patch correttiva, tutti i giocatori afflitti dal bug dovranno per forza ricominciare il gioco da capo, come ha fatto sapere 505 Games. Tutti i test e tentativi effettuati dal team di sviluppo hanno portato alla conclusione che l’unico modo per impedire al bug di presentarsi (anche per coloro non colpiti prima della patch) è quello di aggiornare il titolo con la patch 1.02 ed ricominciare il titolo dall’inizio. Dato che la versione Switch sarà disponibile dalla settimana prossima, i giocatori aventi la copia fisica avranno occasione di scaricare la patch prima di giocare, mentre quelli con la copia digitale la scaricheranno in automatico insieme al titolo. Ma come si veniva colpiti dal bug? In modo piuttosto semplice, purtroppo: come ogni metroidvania che si rispetti, è possibile trovare ed aprire delle casse, sparse per la mappa, al cui interno, oltre ad equipaggiamenti e consumabili, è possibile trovare anche oggetti utili alla progressione del gioco. Il bug faceva sì che queste casse venissero trovate già aperte dai giocatori, e gli oggetti al loro interno inaccessibili. Almeno, il problema è stato risolto molto velocemente. Il titolo è già disponibile su PC, PlayStation e Xbox, dal 25 giugno su Nintendo Switch.