My Friend Pedro si mostra nel folle trailer di lancio

Il publisher Devolver Digital è noto per dare credito a case di sviluppo indipendenti e pubblicare quelli che, a conti fatti, sono i videogiochi più fuori di testa all’interno del mercato videoludico. Uno di questi è sicuramente My Friend Pedro, titolo action disponibile da oggi. In occasione dell’uscita è stato pubblicato il trailer di lancio.

My Friend Pedro: bisogna venerare la Banana

In occasione dell’uscita del gioco, Devolver Digital ha pubblicato un folle trailer di lancio, visibile in calce alla notizia, che mostra le idee fuori di testa che il team di sviluppo DeadToast Entertainment ha voluto inserire nel proprio titolo. Per chi non lo sapesse, il gioco è un action in 2D in cui il protagonista, seguendo gli ordini della banana Pedro, dovrà sfruttare la meccanica del bullet time, in stile Max Payne, per fare fuori schiere di nemici nel modo più cinematografico possibile e scoprire, così, la sua identità e quella della banana. Il gioco è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC.