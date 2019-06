Age of Wonders Planetfall Anteprima dall’E3 2019

Age of Wonders Planetfall | Quali sono le scelte che hanno spinto alcuni team a rivalutare delle serie longeve, magari rinomate in tutto il mondo? Abbiamo sicuramente Call of Duty, che dalla seconda guerra mondiale è improvvisamente passata ai conflitti bellici moderni e perfino a un ipotetico, terzo conflitto mondiale. Eppure, anche una serie così variegata non si potrebbe comparare all’ultima idea di Triumph Studios, che ha spostato le dinamiche narrative del suo Age of Wonders verso degli orizzonti sicuramente bizzarri, forse addirittura folli. Un parallelismo distante si può trovare negli ultimi capitoli di NieR, che hanno tramutato l’universo fantasy di Drakengard in un mondo futuristico e, indirettamente, anche post apocalittico. Nonostante ciò, anche in quella situazione si sta discutendo di saghe con nomi diversi e con intenzioni nel sistema di gioco completamente rinnovate nel corso di oltre un decennio. Con Age of Wonders, ovviamente, non si può dire la stessa cosa. Ma quale sarà stata questa rivoluzione che ha spinto discussioni e teorie infinite dal suo annuncio ufficiale? Semplicemente, il mondo di Age of Wonders Planetfall non è più un universo fantasy, come lo potevano essere invece i suoi quattro capitoli precedenti, quanto uno sci-fi assolutamente demenziale! Tra colori sgargianti e musichette degne del peggior cartone animato degli anni ‘80, infatti, Age of Wonders ha stravolto anche il suo linguaggio in un più diretto stile demenziale. E quindi, cosa avrà mai portato un mondo simile nelle dinamiche di gioco? Durante l’E3 2019 abbiamo avuto finalmente modo di scoprirlo, vedendo in prima persona un’anteprima esclusiva di Planetfall.

Age of Wonders Planetfall: il Medioevo cosmico

Anzitutto, la campagna che Triumph Studios dedica generalmente ad Age of Wonders è stata adattata al nuovo contesto di Planetfall, traslando l’obiettivo di ogni singola fazione sulla cosiddetta Star Union; le origini di tutti risiedono lì, e controllare le rovine di un luogo così speciale, forse addirittura sacrale, vuol dire il controllo automatico, diretto e totale dell’universo. Le motivazioni che quindi spingono alcune fazioni a voler muoversi verso il conflitto sono facilmente comprensibili, ma non è ovviamente tutto. Ora che intere galassie stanno convergendo in una sola zona dell’universo, è necessaria sia una buona dose di diplomazia che uno scoppiettio intermittente di conflitti armati. Ed è esattamente qui che entreranno in gioco tutte le peculiarità delle fazioni di Age of Wonders Planetfall.

In questo universo avremo modo di trovare difatti fazioni come il Vanguard, che ha dalla sua una forte somiglianza con gli esseri umani e una spiccata direzione militarista, ma anche delle amazzoni fantascientifiche o, ancora, gruppi di mercenari come il terribile Syndicate, che ha dalla sua la nomea di essere il più grande popolo di conquistatori nell’intero universo. La loro pericolosità è insita nel modo ambiguo in cui riescono a comunicare la loro supremazia, ed è così che arrivano a conquistare il proprio vicino. Ovviamente, a mali estremi anche il sindacato si ribellerà alla resistenza delle altre fazioni, utilizzando una strategia subdola e mirata a una tacita distruzione, tutta volta ovviamente a mantenere una buona reputazione tra i suoi storici alleati, i prossimi obiettivi nella lista delle vittime. Ecco quindi che ogni fazione avrà le sue peculiarità ludiche, indicate già dalle loro origini e dalla loro storia recente. Ciò si rifletterà anche nell’aspetto estetico, con cui ogni gruppo potrà esprimere un senso di estraniazione, una ricchezza esorbitante o, scendendo tra le gerarchie, anche una esistenza trascorsa tra le terre di un pianeta assolutamente ostile. Non a caso, durante l’anteprima di Triumph Studios abbiamo notato una cura così estesa nei micro dettagli che sono andati ad attirare totalmente la nostra attenzione.

In tutto ciò esce ovviamente fuori il gameplay di Planetfall, che ripesca il sistema già collaudato di Age of Wonders per spostarlo nelle dinamiche di una guerra interplanetaria. Avremo le nostre colonie, quelle dei nostri avversari e delle risorse da gestire, con la possibilità di far spostare le nostre unità singole in una striminzita mappa da gioco. Ogni turno potrà condurci alla sconfitta, e la nostra abilità si celerà tutta nel riuscire a scovare il momento giusto per difendere, contrattaccare e infliggere l’assalto definitivo al nemico. Con una gestione così strategica delle unità è servita anche una rivalutazione delle differenze tra una truppa iniziale e una arruolabile verso la fine di ogni missione. E quindi, ecco che in Planetfall avremo la possibilità di modificare ogni singola unità con una ventina di modifiche distinte, instaurando un sistema che aiuta anche le truppe più fragili a ottenere una posizione di vantaggio negli scontri diretti. Ovviamente tutto ciò non esce fuori senza alcuni malus, e un elemento fondamentale di Planetfall rimane l’imprevedibilità, soprattutto quando il nemico riuscirà a compiere un assalto letale nei confronti di una unità alleata essenziale.

Abbiamo ancora visto troppo poco di Age of Wonders Planetfall per formulare una visione d’insieme del progetto firmato Triumph Studios, ma quel poco che abbiamo visto ci ha dato l’impressione di un titolo straordinario nel genere del TBS e uno stravolgimento narrativo che sposta la bilancia della serie dai connotati fantasy a un universo totalmente fantascientifico. In occasione dell’E3 2019 abbiamo solo osservato la punta dell’iceberg, ma ormai non manca molto. Con l’uscita ufficiale fissata al 6 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC, non ci basterà che attendere un paio di mesi per testare in azione l’intero videogioco, tuffandoci tra bonus, malus e scoprendo cosa si cela alla base di Planetfall.