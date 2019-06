Disaster Report 4 Plus Summer Memories: in arrivo in Europa all’inizio del 2020

Disaster Report 4 Plus: Summer Memories arriverà su PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam in Europa all’inizio del 2020, lo ha comunicato l’editore NIS America. Sarà caratterizzato da audio giapponese con sottotitoli in inglese. Oltre all’edizione standard, sarà disponibile anche un’edizione limitata che include una copia del gioco nella confezione “First Aid”, un CD ufficiale per la colonna sonora, un cartellino identificativo e uno zaino “Emergency”.

Disaster Report 4 Plus Summer Memories: trama e gameplay

In un calmo giorno d’estate un violento terremoto colpisce la tua città, gettando nel caos edifici e vite. Per sopravvivere in Disaster Report 4 dovrai esplorare luoghi familiari in circostanze non comuni. Il gioco presenterà scenari realistici all’interno di una città giapponese, compresi scenari progettati in collaborazione con il Kobe City Fire Bureau.