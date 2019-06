Psychonauts 2: Double Fine rimanda il gioco al 2020

Psychonauts 2 di Double Fine Productions si è presentato alla grande durante il recente E3 2019. Tuttavia, poiché lo studio è stato acquisito da Microsoft e si è unito agli Xbox Game Studios, sembra che ci vorrà più tempo per perfezionare il platform 3D. Per questi motivi il lancio del titolo è stato rimandato al 2020.

Psychonauts 2: nonostante l’acquisizione di Double Fine da parte di Microsoft il gioco sarà multipiattaforma

Double Fine Productions non ha dichiarato apertamente i motivi del ritardo. Se questo rinvio però equivarrà a una qualità migliore del titolo, e all’evitare il crunch time al team di sviluppo non sarà necessariamente un male. Inoltre questo non è il primo rinvio che il gioco subisce.

Psychonauts 2 è in sviluppo per Xbox One, PS4 e PS4 , nonostante l’acquisizione, di cui vi abbiamo parlato precedentemente, di Double Fine da parte di Microsoft. Arriverà anche su Xbox Game Pass, il che dovrebbe rendere ancora più allettante il servizio in abbonamento.