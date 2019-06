Project xCloud: Phil Spencer spera che aiuti i giochi a raggiungere l’Africa e l’India

Project xCloud, il servizio di streaming di Microsoft, secondo Phil Spencer potrebbe servire a raggiungere enormi sezioni del mondo, come l’Africa e l’India. Nonostante queste siano alcune delle aree più popolate del pianeta, per motivi economici, le console in queste zone hanno quasi nessuna quota di mercato.

Project xCloud: un cavallo di troia per conquistare nuovi mercati

Parlando con GamesIndustry, Spencer ha che vede xCloud come un modo per far penetrare Microsoft in quei mercati.

“Sappiamo che i primi clienti saranno le persone che possiedono una Xbox. Il mese scorso ero in Africa e non ci sono molte Xbox in quel continente che ha 1,2 miliardi di persone e un’età media molto bassa. Conoscono Fortnite, Halo e Gears of War, ma semplicemente non hanno un dispositivo su cui giocarci.”

“Ci sono giocatori lì, ma il dispositivo che possiedono è un telefono Android. Guardando i numeri incredibili che PUBG ha fatto in India, ovvero 100 milioni di download o giù di li, potremo utilizzare Project xCloud come un cavallo di troia per conquistare quei mercati.”

